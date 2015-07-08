В ЕС заявляют о прогрессе на консультациях с Украиной и Россией по свободной торговле

В Брюсселе 7-8 июля состоялись очередные технические трехсторонние консультации между ЕС, Украиной и Россией относительно имплементации соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

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Как отмечается в сообщении, целью переговоров является поиск путей «развенчания опасений, которые имеет Россия в связи с введением Соглашения об ассоциации, включая глубокую и всеобъемлющую зону свободной торговли (которая будет временно применяться с января 2016 года)».

По данным Представительства ЕС, с учетом мандата, содержащегося в Минской декларации от сентября 2014 года, и совместных операционных заключений от мая этого года, были обсуждены вопросы, затрагивающие три сферы: в частности, речь идет о технических регламентах, вопросе санитарии и фитосанитарии и таможенном сотрудничестве.

«Обмен мнениями был достаточно конструктивным. Был достигнут определенный прогресс – в частности, в вопросе, который касается сферы таможенного сотрудничества. В то же время, чтобы достичь определенных результатов по поводу технических регламентов, требуется больше работы. Кроме того, несмотря на то, что ЕС предоставил конкретные предложения относительно всех сфер, переговоры по поводу вопросов, касающихся санитарии и фитосанитарии, оказались менее плодотворными», - информирует Представительство ЕС.

Сообщается, что в течение следующих недель эксперты продолжат работу и обмен мнениями.

«Это нужно, чтобы в июле отчитаться перед министром экономического развития России Алексеем Улюкаевым, министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и европейским комиссаром по торговле Сесилией Мальмстрем. Решения о дальнейших шагах будут приниматься с учетом этого. Также во внимание будет приниматься следующая министерская встреча, которая состоится в начале сентября», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на встрече в сентябре попытаются достичь общего понимания двусторонних и трехсторонних решений, совместимых с Соглашением об ассоциации.

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Как сообщал УНИАН, глава подразделения по России, СНГ, Украины Генерального директората торговли Европейской комиссии Люк Девинь заявил, что в основе претензий, которые Россия предъявляет Украине относительно возможного негативного влияния создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС, лежит политика, а не торговля.

По его словам, „мы надеемся объяснить России, что соглашение о зоне свободной торговли между двумя сторонами не является проблемой».

„Если Россия верит, что она будет заполнена дешевыми некачественными товарами, то у нее есть достаточное количество инструментов, чтобы это остановить”, - подчеркнул европейский чиновник.

Верховная Рада Украины и Европейский парламент синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации 16 сентября 2014 года. Политическая часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС уже действует, экономическая должна заработать с 2016 года.