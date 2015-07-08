За прошедший год "Укроборонпром" увеличил выпуск и модернизацию вооружений в 36 раз

Об этом сообщила пресс-служба концерна.

Как отметили представители концерна, количество выпущенного оружия в 36 раз больше, чем за аналогичный период 2013-2014 года.

Согласно сообщению, из общего числа переданного армии вооружения, 105 единиц составила бронетехника, 2,686 тыс. - ракеты и боеприпасы, 605 единиц - ракетно-артиллерийское вооружение, 459 единиц - аппаратура связи, РЭБ и навигации.

«Главное достижение года - Украина снова научилась делать эффективное оружие. Теперь наш приоритет - переход на производство высокоточного оружия и запуск в серию последних перспективных разработок», – цитирует пресс-служба слова генерального директора «Укроборонпрома» Романа Романова.

Читайте такжеВ "Укроборонпроме" объяснили, зачем экспортировать оружие во время войныКак сообщал УНИАН, с начала 2014 года по начало июня "Укроборонпром" передал армии 767 единиц военной техники.

Согласно объявленным планам руководства концерна, в 2015 году запланирован выпуск 40 танков "Оплот", а в 2016 году выход на уровень производства 100-120 единиц в год. Также в текущем году концерн планирует выпустить 150 машин "Дозор-Б", модернизировать БМП-1 и предоставить на вооружение ВСУ новую боевую машину пехоты на базе танка Т-64.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят 134 предприятия ОПК Украины.