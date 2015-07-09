Цены на металлы обновили шестилетний минимум

Тонна железной руды с поставкой в Китай в среду, 8 июля, подешевела до $44,6 за тонну – до минимума с 2009 г., пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Metal Bulletin.

Никель, медь и алюминий обновили минимум за шесть лет, следует из данных Bloomberg. Причина дешевизны – перепроизводство, сложности в экономике Китая (с начала июля индекс Shanghai Composite снизился на 13,5%) и греческий кризис, уверены опрошенные «Ведомостями» трейдеры и аналитики.

Читайте также"Метинвест" Ахметова объявил дефолтКитай долгое время субсидировал убыточные никелевые и алюминиевые производства, на некоторых китайских заводах себестоимость металла была на 15–20% выше рыночных цен, комментирует аналитик RMG Андрей Третельников, то же касалось производства металла.

Китай формирует спрос на 35–40% базовых металлов в мире, считает вице-президент Moody’s Денис Перевезенцев, риск замедления экономики Китая и коррекция на его фондовом рынке давят на цены.

За последние три дня медь подешевела на 7,2%, никель – на 9%, алюминий – на 3%, а железная руда – на 15%. Из-за этого снижается капитализация металлургических компаний.