Производители автозапчастей сворачивают производство в России

Кризис на авторынке России перекинулся на производителей автокомпонентов. Как выяснил "Коммерсант", запуск десятков проектов отложен, а несколько компаний остановили работающие мощности.

Поставщики жалуются на отсутствие господдержки и предлагают государству в условиях девальвации рубля и низкого спроса в стране учесть в соглашениях о промсборке экспортные контракты.

О том, что на фоне глубокого падения продаж и производства автомобилей (по данным "АСМ-холдинга", в сегменте легковых машин оно сократилось на 26,6%, до 550,8 тыс. машин) ряд производителей автокомпонентов оказались на грани закрытия, "Ъ" рассказали источники на авторынке. Один из них подчеркивает, что объемы производства стали "невесомыми", а себестоимость резко выросла. Из-за этого некоторые поставщики, например, французская Faurecia (сиденья, детали интерьера, выхлопные системы), уже приняли решение частично остановить производство.

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В Минэкономики РФ подтвердили, что четыре производителя компонентов приостановили свою работу (их названия в министерстве не раскрывают), а около тридцати не реализовали свои планы по запуску заводов в РФ. Там знают и о приостановке производства Faurecia, но отмечают, что компания не сможет заморозить производство полностью. В Faurecia и PSA Peugeot Citroen (ее основной акционер) вчера на запросы издания не ответили.

Источники "Ъ" рассказывают, что французский поставщик построил завод в Татарстане, но в условиях дефицита спроса так и не запустил его, перенеся в итоге свои мощности на территорию предприятия Ford-Sollers в Елабуге. Решение о том, как поступить с заводом, еще не принято. В Ford- Sollers говорят, что продолжают работать с Faurecia, которая поставляет детали интерьера для автомобилей, уточнив, что проект по производству деталей экстерьера "из-за пересмотра объемов перенесен на нашу собственную площадку" в Елабуге.

Собеседники издания называют отказ поставщиков от производства в России "предсказуемым". Один из них говорит, что компании "недовольны тем, что вся господдержка традиционно распространяется лишь на автоконцерны". После резкой девальвации рубля производители автокомпонентов, у которых заключены соглашения о промсборке, как и автоконцерны, предлагали внести в формулу локализации коэффициент, который бы нивелировал валютные риски, но вопрос все еще прорабатывается.