Депутатам предложат легализовать вывоз леса и металлолома из Чернобыльской зоны

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступает за легализацию каких-либо операций относительно вывоза из Чернобыльской зоны отчуждения дерева и металлолома.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил в ходе визита в зону отчуждения.

«Отдельный вопрос — это злоупотребление и фактическая коррупция в самой зоне касательно вывоза леса и вывоза металлолома. Министр внутренних дел взял эту ситуацию в разработку, и лучший способ побороть коррупцию в зоне — это максимально легализовать какие-либо операции, которые соответствуют законам и экологическим стандартам», - сказал Яценюк.

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По его словам, в парламент будет внесен законопроект о вывозе дерева и металлолома из зоны отчуждения.