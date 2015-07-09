"Укроборопром" за год подписал контрактов по экспорту оружия на миллиард долларов

Об этом говорится в презентации, представленной заместителем генерального директора "Укроборонпрома" по внешнеэкономической деятельности Денисом Гураком в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы нового руководства концерна.

"Принимая стратегию, которую мы выбрали, мы начали с восстановления нашей репутации на международных рынках, которая объективно была утрачена по тем или иным причинам ... За первый квартал 2015 года мы подписали в два раза больше экспортных контрактов, чем в первом квартале 2014 года. И это в условиях войны", - сообщил Гурак.

По словам Гурака, благодаря иностранным санкциям против Российской Федерации, Украина смогла дополнительно нарастить количество иностранных контрактов на экспорт оружия.

Он также отметил, что экспорт оружия выполняется согласно задаче президента по усилению позиций Украины как мирового экспортера оружия.

В тоже время, по информации Гурака, "Укроборонпром" за год существенно увеличил импорт оружия в Украину, начав сотрудничество с 312 новыми поставщиками и подписав 37 новых контрактов на поставки оружия.

"Если говорить о обеспечении внутренних потребностей, мы впервые наладили системы импорта оружия в Украину. До нас этого никто не делал", - отметил Гурак.

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Как сообщал УНИАН, после начала военной агрессии Российской Федерации в 2014 году украинское правительство заявило о прекращении всех экспортных поставок оружия.

Но несмотря на заявления властей о запрете на продажу катастрофически недостающего в условиях войны оружия, по неофициальным данным, экспорт оружия из Украины все-таки был.

В частности, в конце 2014 года экс-премьер Юлия Тимошенко передала в СБУ заявление, что за время военного конфликта на востоке Украины было продано 35,9 тысячи автоматов АКМ, 1,2 тысячи гранатометов, почти 5 тысяч авиационных ракет, 60 противотанковых ракетных комплексов "Фагот", 10 БТР, 23 беспилотника "Рейс", 10 тысяч касок и два вертолета Ми-8. Также, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), в 2014 году Украина продала оружия на 664 млн долл.

Согласно данным SIPRI, с момента независимости на военном экспорте Украина заработала порядка 10,5 млрд долл.

В начале 2015 года руководство "Укроборонпрома" заявило, что Украине необходимо сохранить статус крупнейшего экспортера оружия, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и войну в стране. Правительство это решение поддержало. В частности, президент Украины Петр Порошенко в мае заявил, что Украина в ближайшее время должна войти в пятерку крупнейших экспортеров вооружения.

По данным Госслужбы экспортного контроля, Украина в 2014 году экспортировала 23 танка, 28 БТРов, 6 боевых самолетов, 1 десантный корабль "Бизон", 18 ракетных установок, а также более 27 тыс. единиц огнестрельного оружия.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.