Кабмин ликвидировал три государственные шахты

Кабинет министров Украины ликвидировал три убыточные государственные шахты. Соответствующее решение закреплено в правительственном распоряжении от 8 июля 2015 года.

Согласно документу, ликвидируются шахта «Родинская» государственного предприятия "Красноармейскуголь" (Донецкая обл.), шахта "Заречная" госпредприятия "Львовуголь" (Львовская обл.) и шахта №9 "Нововолынская" госпредприятия "Волыньуголь" (Волынская обл).

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Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности планирует потратить 2,57 млрд грн на работы по закрытию 11 государственных шахт в 2015 году.

Для оставшихся 24 шахт, по мнению министра энергетики Владимира Демчишина, потребуется 1,1 млрд грн для вывода их на безубыточность.