Крюковский завод за полгода не выпустил ни одного пассажирского вагона

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) в январе-июне уменьшил выпуск грузовых вагонов на 83%, или на 766 вагонов по сравнению с январем-маем 2014 года - до 160 единиц.

Об этом говорится в отчете предприятия, переданном в горисполком Кременчуга.

Согласно сообщению, в январе-июне этого года завод не произвел ни одного пассажирского вагона. В июле завод будет работать только 13 рабочих дней.

Как сообщал УНИАН, Крюковский завод в январе-мае уменьшил выпуск грузовых вагонов на 82,9%, или на 519 вагонов по сравнению с январем-маем 2014 года - до 107 единиц.

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Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.

В 2014 году завод уменьшил выпуск грузовых вагонов на 54,7% по сравнению с 2013 годом - до 2406 штук. Также в 2014 году завод произвел один пассажирский вагон и модернизировал 95 вагонов метро для КП «Киевский метрополитен».