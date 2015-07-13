Один из крупнейших перестраховщиков мира уходит из России

Один из четырех крупнейших перестраховщиков в мире и крупнейший в Германии - Munich Re - закрывает свое представительство в России, пишет газета "Ведомости".

Компания, по словам двух топ-менеджеров страховщиков, объявила об этом своим партнерам в РФ 2 июля, а 9 июля сообщила на сайте, что продолжит обслуживать своих российских клиентов напрямую из Мюнхена.

Munich Re основал свое решение стремлением повысить эффективность российского бизнеса, что обеспечит его прибыльность в будущем. Топ-менеджер, присутствовавший на встрече с немецкой компанией, уточняет, что Munich Re объясняет уход совокупностью факторов - относительно узкий рынок РФ с плохой экономикой и низким качеством рисков, и компания не увидела перспектив улучшить свои показатели.

Собеседники указывают, что Munich Re все чаще стал "попадать" на крупные выплаты в связи с индустриальными авариями, в частности, аварией на Саяно-Шушенской ГЭС и подтоплением Загорской ГАЭС-2 в сентябре 2013 года (по которому до сих пор существуют споры компании с "Ингосстрахом" и "Русгидро" о том, следует ли считать этот случай страховым и сколько по нему нужно платить).

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В целом в последние десять лет ситуация в российском индустриальном секторе, риски которого часто перестраховывала Munich Re, значительно ухудшилась, и помимо крупных страховых случаев это еще и мошенничества, и "непонятные схемы", отметил другой собеседник, и если раньше этот сектор страхования был "сугубо прибыльным", то сейчас он убыточен.

По мнению источников газеты, уход компании из России - негативное событие, так как снижает конкуренцию на рынке перестрахования, но катастрофой не станет.