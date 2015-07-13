Яресько: Кабмин принял решение сократить на 50% ренту за пользование недрами

Кабинет министров Украины в ближайшие 2 дня вынесет на рассмотрение Верховной Рады законопроект о сокращении с 1 октября на 50% ставок ренты за пользование недрами, увеличенные в конце 2014 года в условиях острой нехватки государственных финансов.

Об этом заявила министр финансов Наталья Яресько на инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне.

«Мы решили уменьшить ставки ренты на 50% с 1 октября этого года, и даже больше - для новых скважин с 1 января 2016 года», - сказала она.

Читайте такжеПорошенко подписал закон о прозрачности в добывающих отраслях

По словам Яресько, ставка ренты для скважин глубиной до 5 км уменьшится с 55% до 29%, для скважин глубиной более 5 км - с 28% до 14%.

«Если мы раскроем потенциал природных ресурсов нашей страны, то тем самым мы сможем повысить национальную безопасность, создать большую конкуренцию в отрасли, что, в свою очередь, приведет к созданию большего количества рабочих мест в энергетическом секторе и уменьшит давление на платежный баланс. То, что мы предлагаем - это очень просчитанные шаги: мы приложили большие усилия, чтобы вычислить, в чем нуждается бизнес, чтобы увеличить инвестиции в добычу, и сбалансировать его ожидания с нашими фискальными потребностями. И мы внимательно исследовали, как работает эта отрасль на других рынках», - подчеркнула министр.

Как позднее уточнила пресс-служба Минфина, ставка ренты для новых скважин с 1 января 2016 года будет уменьшена с 20% до 10% с сохранением существующей ставки налога на прибыль и дополнительным корпоративным налогом в размере 30%.

По расчетам министерства, данные меры помогут повысить добычу частными компаниями украинского газа до 8,5 млрд куб. м в год (сейчас - 3,5 млрд куб. м), а в 2035 году добыча может вырасти до 11 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2014 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Согласно закону, повышенное налогообложение частных нефтегазодобывающих компаний вводится на постоянной основе, а не как планировалось ранее - на год. В частности, для нефти - 45% при добыче до 5 км, 21% - свыше 5 км. Для природного газа, который реализуется не для нужд населения, - 55% при добыче до 5 км, 28% - при залегании свыше 5 км.

Для компаний, ведущих добычу углеводородов по договорам совместной деятельности, независимо от глубины залегания ресурсов, рентная ставка составит: в 1-м квартале 2015 года - 60%; во 2-м квартале - 65%; в 3-м квартале - 70%.

Ряд частных газодобывающих компаний, акции которых котируются на европейских биржах, неоднократно заявляли о пересмотре своих инвестиционных программ в Украине после одобрения Верховной Радой налоговых инициатив правительства, что приведет к снижению буровых работ в 2015 году и падению добычи газа.