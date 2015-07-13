Во Львове презентовали обновленный "Дозор-Б" производства Львовского бронетанкового завода

Как передает корреспондент УНИАН, во время демонстрации военной техники директор государственного концерна "Укроборонпром" Роман Романов сообщил, что в ближайшее время бронемашины "Дозор", что изготовили работники Львовского бронетанкового завода и ряда предприятий Львовской области, передадут в Вооруженные силы Украины и в зону АТО.

Читайте такжеВо Львове запустили серийное производство бронеавтомобиля "Дозор-Б"

По его словам, до конца 2015 года будет передано то количество техники, которое запланировали в Министерстве обороны Украины.

"Эту технику уже передают в Вооруженные силы Украины для испытаний. Мы планируем до конца лета провести испытания, а затем первые серийные образцы передадут Министерству обороны, - сказал Романов. - Такой синтез взаимоотношений облгосадминистрации и предприятий "Укроборонпрома" действительно дает положительный эффект. Эта модель взаимоотношений, которую мы выстроили, себя оправдывает».

По его словам, для "Укроборонпрома" на одном из предприятий Львовской области начали изготавливать сидения для бронетехники. Также в планах "Укроборонпрома" - сотрудничество с корпорацией "Электрон", которая готова производить комплектующие для техники.