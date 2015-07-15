Украинские металлурги сократили убытки до 11 миллиардов гривень

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

«Финансовый результат от операционной деятельности составил 5,3 млрд грн против 1,7 млрд грн за 5 месяцев 2014 года, но из-за потерь от курсовой разницы (при переоценке валютных заемных средств и процентов по ним) получен отрицательный финансовый результат до налогообложения», - говорится в сообщении «Металлургпрома».

По данным объединения, чистый доход (выручка) от реализации металлургической продукции за указанный период увеличился на 15%, или на 10,1 млрд грн по сравнению с 5 месяцами 2014 года и составил 78,5 млрд грн.

Кредиторская задолженность с учетом краткосрочных и долгосрочных кредитов и прочих долгосрочных обязательств увеличилась на 66 млрд грн и по состоянию на 1 июня составила 193 млрд грн. Дебиторская задолженность выросла на 18 млрд грн, до 85 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, металлургическая отрасль Украины по итогам 2014 года нарастила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с 2013 годом на 84,4%, или на 10,3 млрд грн - до 22,5 млрд грн.