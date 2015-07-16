Госпредприятие "Антонов" усилило состав топ-менеджмента

Руководство государственного предприятия "Антонов", которое является единственным в Украине производителем самолетов и входит в состав госконцерна "Укроборонпром", усилило состав топ-менеджмента, назначив первым вице-президентом "Антонова" Александра Коцюбу, а вице-президентом по вопросам финансово-экономической деятельности - Андрея Тарасюка.

Как сообщила пресс-служба "Антонова", Коцюба и Тарасюк приступили к выполнению своих обязанностей с июля 2015 года.

Согласно сообщению, по словам и.о. президента предприятия Михаила Гвоздева, основной задачей кадровых изменений является увеличение объемов производства и продаж авиационной техники.

"Изменения, которые происходят сегодня в руководящем составе, направлены на формирование единой команды профессиональных менеджеров, объединенных общей целью – развития предприятия и авиационной отрасли Украины в целом. Уверен, что введение новых специалистов со свежим взглядом будет иметь положительное влияние на эффективное решение глобальных задач ГП "Антонова", – отметил Гвоздев.

Согласно предоставленной предприятием информации, Коцюба более 10 лет занимал руководящие должности в компаниях разных отраслей, в том числе промышленного комплекса, а Тарасюк в течение последних 11 лет управлял компаниями автомобильной отрасли.

Как сообщал УНИАН, в конце марта 2015 года Кабмин передал госпредприятие "Антонов" в состав концерна "Укроборонпром". Позже, в июне, руководство "Укроборонпрома" уволило Дмитрия Киву с должности президента - генерального конструктора "Антонова", назначив вместо него исполняющим обязанности президента предприятия Михаила Гвоздева. В то же время за Кивой оставили полномочия генконструктора "Антонова".

Справка УНИАН. Госпредприятие "Антонов" - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225. По итогам 2014 года предприятие незначительно увеличило чистую прибыль - до 39,3 млн грн.