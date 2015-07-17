Канада поможет модернизировать украинскую промышленность

Канада в рамках соглашения о зоне свободной торговли, переговоры относительно которого были завершены 14 июля, предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности, заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в парламенте.

«Канада предоставит техническую помощь для модернизации украинской промышленности», - сказал он.

Также премьер-министр отметил, что потеря российского рынка сбыта требует скорейшей переориентации на новые рынки, включая Евросоюз и других международных партнеров.

«Чем быстрее мы модернизируем украинскую промышленность, тем быстрее мы зайдем как на канадский, так и на европейский рынок», - подчеркнул Яценюк.

Как сообщал УНИАН, торговый представитель Украины Наталья Микольская заявила, что соглашение о зоне свободной торговли с Канадой откроет для украинских экспортеров 98% рынка этой страны, включая важные сельскохозяйственные и промышленные товарные группы.

По ее словам, Украине удалось отстоять асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных областях. Так, после вступления в силу соглашения, канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующей отменой других тарифов в течение следующих 3, 5 и 7 лет. В дополнение, для определенных канадских товаров были установлены квоты, а некоторые товары были исключены из действия соглашения.