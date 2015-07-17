Кабмин зовет американцев и канадцев производить сельхозтехнику в Украине

Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, отметив, что это является одним из этапов сотрудничества Украины с США и Канадой, в рамках которого на первом этапе планируется финансирование программ по приобретению американской техники украинскими аграриями.

«Следующий этап, который мы так же обсуждали с нашими канадскими друзьями, - это строительство заводов в Украине по производству совместно с американцами и канадцами украинско-американской и украинско-канадской аграрной техники», - сказал он.

По словам премьер-министра, производство собственной аграрной техники поможет Украине увеличить потенциал урожайности и конкурентоспособности, в частности, в сфере несырьевого экспорта.

Как сообщал УНИАН, по информации Министерства агарной политики и продовольствия, американские инвесторы в ходе инвестиционной конференции Украина-США в Вашингтоне выразили готовность вложить около 1,5 млрд долл. в агросектор Украины. В частности, две компании изъявили желание инвестировать в портовую логистику, одна компания – в семенной бизнес, и одна компания – в перерабатывающий бизнес пищевой отрасли на общую сумму 500 млн долл. Кроме того, Украина ожидает от американских инвесторов поступлений 1 млрд долл. в виде сельскохозяйственной техники.