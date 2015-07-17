Собственник "Криворожстали" пообещал Порошенко инвестировать в Украину $1,2 миллиарда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи с работниками металлургического комбината “АрселорМиттал Кривой Рог” сообщил Президент Украины Петр Порошенко.

По словам президента, такая договоренность была достигнута во время его сегодняшней встречи с владельцем группы компании “АрселорМиттал” Лакшми Митталом.

“Господин Миттал заверил, что в ближайшие годы в Украину будет инвестировано 1,2 млрд долл. Это яркая демонстрация эффективности действий украинской власти. Это означает, что инвестировать в Украину выгодно и безопасно”, - отметил Порошенко.

По его словам, сегодняшний запуск после реконструкции доменной печи на “АрселорМиттал Кривой Рог” не просто заводское корпоративное событие, а прецедент для всей Украины.

“Весь мир должен знать, что инвестировать в Украину выгодно и безопасно”, - подчеркнул президент.

Он также отметил, что прозрачная на открытом конкурсе приватизация металлургического комбината “Криворожсталь” была правильным решением. За это время новым владельцем предприятия в производство было инвестировано 1,9 млрд долл.

Кривий Ріг стає символом відродження української економіки.В найближчі роки "АрселорМіттал Кривий Ріг" інвестує в Україну 1,2 млрд доларів.#АрселорМіттал #ArcelorMittal Posted by Петро Порошенко on 17 липня 2015 р.

Как сообщал УНИАН, «АрселорМиттал Кривой Рог» в январе-марте 2015 года сократил производство общего проката на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года - до 1,25 млн тонн.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом предприятие сократило производство общего проката на 4,4% - до 5,5 млн тонн, производство стали уменьшилось на 2% - до 6,3 млн т, выплавка чугуна сократилась на 1%, до 5,5 млн тонн.

Справка УНИАН. ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются страны Ближнего Востока, Африки и Европы.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината «Криворожсталь» на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в «MittalSteel Кривой Рог», позднее - в «АрселорМиттал Кривой Рог».