Спад промпроизводства в Украине замедлился до 18,1%

Спад промышленного производства в Украине в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года замедлился до 18,1% с 20,7%, зафиксированных месяцем ранее, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, по сравнению с маем 2015 года рост промпроизводства в июне составил 1,5%.

С начала года, в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 20,5%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

По информации Госстата, рост производства в июне 2015 года в годовом выражении, к июню 2014 года, не зафиксирован ни в одной из отраслей промышленности.

По сравнению с предыдущим месяцем, маем, наибольший рост показателей зафиксирован в производстве мебели – на 21,9%, производстве машин и оборудования, автотранспортных средств - на 10,8%, производстве бумаги и полиграфии – на 8,6%.

Читайте такжеОбъем реализации промпродукции в Украине вырос на 23%

Наибольшее падение в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года зафиксировано в производстве компьютеров и оптической продукции – на 44,8%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 30,8%.

По сравнению с предыдущим месяцем падение производства в июне зафиксировано в добыче каменного и бурого угля – на 5,7%, в добыче металлических руд – на 5%.

Как сообщал УНИАН, cпад промышленного производства в Украине в мае 2015 года по сравнению с маем 2014 года замедлился до 20,7% с 21,7%, зафиксированных месяцем ранее. По сравнению с апрелем 2015 года спад промпроизводства в мае также замедлился - до 0,2% с 2%, зафиксированных в апреле к марту. С начала года, в январе-мае, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 21,2%.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом промпроизводство в Украине снизилось на 10,7%, в 2013 году - на 4,7%, в 2012 году – на 0,5%.