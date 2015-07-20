Американский сенатор предложил ввести санкции против "Беларуськалия"

Республиканец Стив Пирс предложил законопроект, предусматривающий введение санкций против компании «Беларуськалий», пишет "Коммерсант" со ссылкой на Wall Street Journal.

По словам американского сенатора, компании удается избегать санкций благодаря отделению от Белнефтехима, ставшего целью санкций в 2007 году из-за предположения Казначейства США о связи компании с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

«Этот закон стал первым шагом, гарантирующим, что ставшие целью санкций США страны несут ответственность за свои действия и не способны избежать санкций, просто сменив название»,— заявил республиканец.

В 2006 году администрацией 43-го президента США Джорджа Буша были введены санкции, предусматривающие блокирование собственности и активов десяти руководителей Беларуси, включая президента Александра Лукашенко - за подрыв демократических процессов, коррупцию, нарушения прав человека и репрессии. В июне 2015 года они были продлены.