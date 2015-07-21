ХТЗ подвел итоги работы в первом полугодии 2015 года

Это практические вдвое превышает средние показатели зарплат по всей стране. Причем зарплата выплачивается в полном объеме и в срок всем 2846 сотрудникам. Такие данные привело руководство предприятия, подводя итоги работы в первом полугодии.

«ХТЗ – одно из немногих предприятий Украины, которое продолжает бесперебойно работать в условиях военного времени. Несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране, трудности с поставками комплектующих из-за рубежа и падение спроса на внутреннем рынке на гражданскую машиностроительную технику, руководство завода находит новые рынки сбыта за периметром страны, наполняя экономику Украины валютной выручкой и развивая экспортный потенциал. Только в первом полугодии 2015 года выручка завода составила более 600 млн. грн.», - подчеркивает Владислав Губин, генеральный директор ПАО «Харьковский тракторный завод». По его словам, прибыль предприятия в отчетный период составила 4,66 млн. грн. Напомним, что в 2014-м завод стал единственным промышленным предприятием Украины, завершившим год с прибылью, тогда как в целом ВВП страны за этот период сократился на 17%.

Предприятие наращивает продажи как внутри страны, так и за ее пределами. В настоящее время представительства сотрудников ПАО «Харьковский тракторный завод» работают в целом ряде государств Европы, Азии и Африки. Зарубежные партнеры предприятия несколько обеспокоены событиями, произошедшими в середине июля, когда радикально настроенные элементы попытались дестабилизировать работу ХТЗ.

По результатам работы в первом полугодии ПАО «Харьковский тракторный завод» смог нарастить объемы реализации тракторной техники на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. До конца года руководство предприятия намерено закрепить позитивные тенденции, способствовать развитию экспортного потенциала, что даст возможность обеспечивать работой и достойной зарплатой тысячи жителей Харькова, платить налоги и поддерживать социальную стабильность в регионе.

С 2008 года на ХТЗ производится только гражданская техника. В настоящее время Совет национальной безопасности Украины изучает возможность организации на заводе выпуска техники для потребностей военных ведомств Украины. Делегация СНБОУ и Министерства обороны Украины во главе с представителями руководства обоих ведомств Владимиром Греком и Игорем Павловским посетила ПАО «Харьковский тракторный завод» 17-го июля текущего года.

Руководство ХТЗ выражает уверенность в том, что власти в городе, регионе и стране предпримут все необходимые меры для предотвращения любых внешних провокаций, направленных на дестабилизацию работы предприятия. «Наше предприятие играет стратегически важную роль в экономике Украины. Мы работаем на развитие глобальной конкурентоспособности украинской промышленности, в полном соответствии с национальными интересами и государственными задачами", - отмечает Владислав Губин.

Как сообщалось ранее, ПАО «Харьковский тракторный завод» является одним из крупнейших машиностроительных предприятий Украины и крупнейшим налогоплательщиком Харьковской области. По итогам 2014 года объем налоговых отчислений ХТЗ в бюджеты всех уровней составил 150 млн.грн.