Минэкономразвития назвало основные причины падение промпроизводства

Падение промышленного производства в январе-июне на 20,5% обусловлено повышением производственных затрат, низкими ценами на традиционные товары украинского экспорта на мировых рынках, а также военными действиями, уменьшающими промышленный потенциал восточных регионов страны.

Соответствующая оценка содержится в отчете Министерства экономического развития и торговли, опубликованном на сайте ведомства.

Согласно отчету, рост производственных затрат в первом полугодии был вызван увеличившимися тарифами на электроэнергию, газ и импортную продукцию.

При этом украинская промышленность больше всего пострадала от снижения мировых цен на черный прокат, железную руду и минеральные удобрения на мировых рынках.

Еще одним фактором падения промышленного производства стал низкий потребительский спрос в связи с падением реальных доходов населения, а также снижение инвестиционной активности.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года замедлился до 18,1% с 20,7%, зафиксированных месяцем ранее.

По информации Госстата, по сравнению с маем 2015 года рост промпроизводства в июне составил 1,5%.

С начала года, в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 20,5%.