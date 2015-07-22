СБУ трактует вывоз оборудования с возвращенного государству Запорожского алюминиевого комбината как диверсию

Как сообщили УНИАН в пресс-центре УСБУ в Запорожской области, уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины – «Диверсия» открыто спецслужбой в связи с выявлением вывоза с территории возвращенного в госсобственность предприятия оборудования и имущества.

«Сотрудники Службы безопасности Украины установили факты уничтожения российскими собственниками экономического потенциала ПАО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат». Установлено, что с декабря 2014 по июнь 2015 года российские собственники параллельно с оспариванием судебных решений о возвращении предприятия в госсобственность Украины начали демонтаж элементов технологического оборудования ПАО «ЗАлК»: с комбината было вывезено имущество на сумму около 100 млн грн», - сообщает пресс-центр СБУ.

Читайте такжеСуд вернул Украине принадлежавшие россиянам акции Запорожского алюминиевого комбинатаПо данным ведомства, несмотря на то, что в июне 2015 года Верховный Суд Украины окончательно вернул 68% акций ПАО «ЗАлК» в госсобственность, вывоз имущества комбината пытались продолжить.

«Уже после решения суда сотрудники спецслужбы выявили и блокировали попытку вывоза оборудования с комбината. СБУ открыто уголовное производство по ст. 113 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных к уничтожению стратегического объекта украинской промышленности», - сообщает пресс-центр ведомства.

Справка УНИАН. Запорожский производственный алюминиевый комбинат – единственный в Украине производитель первичного алюминия с мощностью 100 тыс. тонн в год.

22 марта 2012 года из-за плачевного состояния предприятия и невыполнения компанией «РУСАЛ» инвестиционных обязательств (в частности - в части погашения 75 млн долл. долга предприятия перед государственным «Укрэксимбанком») Хозяйственный суд Киева принял решение об изъятии 68,01% акций «ЗАлКа» у «РУСАЛА» для передачи в госсобственность. Российская компания на протяжении трех лет оспаривала данное решение в высших судебных инстанциях, но 11 марта 2015 года законность возвращения государству 68,01% акций комбината подтвердил Верховный Суд Украины и 9 июня контрольный пакет акций «ЗАлКа» номинальной стоимостью более 105 млн грн был зачислен на счета Фонда государственного имущества Украины.

По итогам 2014 года комбинат нарастил чистый убыток в 22 раза, по сравнению с 2013 годом - до 1,972 млрд грн.