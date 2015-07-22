Проблему нелегальной добычи янтаря будут решать на законодательном уровне

«Нужно концептуальным образом переосмыслить законодательное урегулирование проблемы незаконной добычи янтаря. Предварительно провести консультации с научной общественностью, геологическими учреждениями и организациями, а также привлечь к этому процессу местные власти и общества», - отметил Вощевский, которого цитирует пресс-служба.

Сообщается, что решение об урегулировании вопроса добычи янтаря было принято по результатам оперативного совещания, которое состоялось под председательством Вощевского.

По информации пресс-службы, вице-премьер отметил необходимость подготовки комплексной программы развития отрасли добычи янтаря, которая будет способствовать развитию региона за счет легального и прозрачного механизма использования недр.

Читайте такжеПорошенко заявил о первых задержаниях организаторов контрабанды янтаряПо его словам, внедрение такой программы позволит создать рабочие места для местного населения и сохранить окружающую среду для будущих поколений.

«По моему убеждению, должно работать одно госпредприятие, которое будет осуществлять добычу и реализацию янтаря на внутреннем и внешних рынках. Государство должно взять сферу добычи «солнечного камня» в свои руки и активизировать правоохранительные органы для прекращения деятельности «черных копателей» и контрабандистов», - подчеркнул Вощевский.

При этом пресс-служба уточняет, что о результатах выполнения указанного поручения госорганы должны информировать вице-премьера еженедельно.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О добыче и реализации янтаря».

Принятие данного закона позволит снизит криминогенную обстановку в полесских районах Житомирской, Ривненской и Волынской областей, будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.

В середине июля Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что отзывает все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году. В ведомстве отметили, что лицензии выдаваться не будут на время разработки прозрачного механизма регулирования деятельности по добыче и реализации янтаря.

Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.