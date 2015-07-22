"Укроборонпром" сменил руководителей еще трех подконтрольных предприятий

Государственный концерн «Укроборонпром», объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, объявил результаты публичного конкурсного отбора на должности руководителей госпредприятий "Киевский бронетанковый завод", "Житомирский бронетанковый завод" и "Харьковский автомобильный завод", входящих в состав концерна.

Согласно сообщению пресс-службы концерна, руководителем "Киевского бронетанкового завода" назначен Владислав Лисица, "Житомирского бронетанкового завода" – Алексей Бабич, "Харьковского автомобильного завода" - Александр Фотченков.

Дополнительной информации о новоназначенных руководителях концерн не предоставил.

В пресс-службе также отметили, что многим кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предложены другие должности на предприятиях «Укроборонпрома» и в самом концерне.

Как сообщал УНИАН, с начала 2015 года "Укроборонпром" объявил о проведении более 60 конкурсных отборов на должности директоров предприятий, входящих в состав концерна.

В июне текущего года руководство "Укроборонпрома" за срыв планов по производству военной техники для АТО уволило руководителей двух крупнейших госпредприятий бронетанкового сектора оборонно-промышленного конкурса Украины - "Завода им. В.А. Малышева" и Львовского бронетанкового завода.

16 июля «Укроборонпром» назначил новых руководителей подконтрольных госпредприятий "Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", "Государственное внешнеторговое и инвестиционное предприятие "Промоборонэкспорт" и "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению им. А.А. Морозова".

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.