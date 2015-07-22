Акционеры "Укрнафты" избрали новым главой правления компании британца Марка Роллинза

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров 22 июля 2015 года.

За соответствующее решение проголосовало 99,97% от кворума.

Выступая на собрании акционеров, Роллинз сообщил, что до этого он работал в одной из крупнейших британских нефтегазодобывающих компаний - BG Group.

Как сообщал УНИАН, в средине июня «Нафтогаз», владеющий контрольным пакетом акций "Укрнафты", объявил конкурс на замещение должности руководителя этой компании.

Миноритарные акционеры «Укрнафты» также заявили, что готовы обеспечить проведение конкурса на пост главы компании.

В конце мая набсовет «Укрнафты» принял решение о проведении собрания акционеров 22 июля 2015 года, в повестке дня которого - вопросы выплаты дивидендов, а также избрания руководства компании.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявлял о необходимости смены менеджмента «Укрнафты» и проведения публичного конкурса на замещение должности главы нефтедобывающей компании, в которой государству принадлежит контрольный пакет акций.

В свою очередь, председатель правления «Укрнафты» Питер Ванхеке заявил, что претензии к нему со стороны основного акционера – «Нафтогаза Украины» – несостоятельны.

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В частности, Ванхеке отметил, что НАК «Нафтогаз Украины» в лице его высших должностных лиц решил вне всяких правил расправиться с менеджментом «Укрнафты», который попытался привлечь «Нафтогаз» к ответственности за нарушения базовых принципов ведения бизнеса.

Кроме того, менеджмент «Укрнафты» указал, что «Нафтогаз» уже почти год отказывается выполнять решение Высшего хозяйственного суда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб м. газа или погашению долга за него в размере от 9 до 14 млрд грн.

По словам члена наблюдательного совета «Укрнафты» Игоря Коломойского, госхолдинг НАК «Нафтогаз Украины» должен «Укрнафте» порядка 50 млрд грн за использованный газ.

Также бизнесмен прокомментировал избрание нового руководителя "Укрнафты". "Вся эта процедура с новым директором, отбором - это одно целое, большое нарушение наших акционерных соглашений, устава компании. Мы, учитывая большой ажиотаж в обществе и политическую мотивированность и вся вот эта вакханалия, которая тянулась с ноября или декабря, участие всех политических сил – мы закрыли на это глаза. Дали возможность провести все бесконфликтно", - заявил Игорь Коломойский.