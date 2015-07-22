Коломойский хочет получить приоритетное право на покупку ОПЗ

Об этом сообщил Игорь Коломойский на брифинге журналистам во время собрания акционеров "Укнафта", передает ТСН.

Коломойский подтвердил, что ранее подконтрольная "Привату" компания "Нортима" подала в суд иск с требованием признать состоявшимся конкурс по приватизации ОПЗ от 2009 года, когда "Нортима" предложила за предприятие наибольшую цену - 5 млрд грн, но конкурсная комиссия ФГИ не утвердил результаты торгов.

"Мы хотим зафиксировать свою позицию, что мы должны выйти на ФГИ с предложением мирового соглашения по этому суд, в котором будет прописано то, что конкурс будет прозрачным, стартовая цена будет не меньше 5 млрд грн, - сказал Коломойский. - Если в результате аукциона кто-то даст какую-то цену, мы хотим, чтобы наша компания имела право первой руки по той цене, которая будет победителем в аукционе, имела право купить по этой цене, потому что ранее (в 2009 году) она уже победила в этом конкурсе".