"Укрнафта" направит прибыль за прошлый год на выплату дивидендов

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на общем собрании акционеров компании 22 июля 2015 года.

За соответствующее решение проголосовало 52,49% акционеров от кворума.

Стоит отметить, что на рассмотрение акционеров выносилось два проекта решения по выплате дивидендов. Первый проект решения был внесен миноритарным акционером «Укрнафты» компанией Littop, владеющей около 13% акций предприятия.

Компания предлагала направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли «Укрнафты» за 2014 год. Остальные средства - направить на инвестиции и развитие компании.

Второй проект решения был внесен наблюдательным советом «Укрнафты», большинство членов которого представляет интересы государственного «Нафтогаза», владеющего 50% + 1 акция предприятия.

Государственный акционер предложил направить 100% прибыли компании на выплату дивидендов.

Выступая на общем собрании акционеров, представитель компании Littop отметил некую несправедливость предложения мажоритарного акционера в лице «Нафтогаза», сообщив, что в другой компании - «Укргазвыдобування», где «Нафтогазу» принадлежит 100% акций, было принято решение всю чистую прибыль газодобывающего предприятия направить на его развитие.

В своем выступлении представитель компании Littop сослался на заявление министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина, сделанное им в апреле 2015 года.

Как сообщал УНИАН, компания «Укрнафта» по результатам деятельности 2003-2010 годов уже осуществила выплату дивидендов на сумму 9,093 млрд грн, из которых 4,656 млрд грн пришлось на долю акций НАК «Нафтогаз Украины», то есть поступили в бюджет страны.

В конце мая наблюдательный совет «Укрнафты» принял решение созвать собрание акционеров на 22 июля.

После этого глава «Нафтогаза» Андрей Коболев неоднократно заявлял о необходимости смены менеджмента «Укрнафты» и проведения публичного конкурса на замещение должности главы нефтедобывающей компании, в которой государству принадлежит контрольный пакет акций.

В свою очередь председатель правления «Укрнафты» Питер Ванхеке заявлял, что претензии к нему со стороны основного акционера – «Нафтогаза Украины» – несостоятельны.

В интервью УНИАН Ванхеке отметил, что основным препятствием к выплате дивидендов акционерам является сам «Нафтогаз», который уже почти год отказывается выполнять решение Высшего хозсуда по возврату «Укрнафте» 2 млрд куб. м газа или погашению долга за него.

Всего, согласно аудированной компанией Deloitte&Touche отчетности, «Нафтогаз» в 2005-2013 годах по своему усмотрению использовал принадлежащие «Укрнафте» 10 млрд кубометров газа.

Министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин, требующий от «Укрнафты» выплаты дивидендов, вместе с тем считает необходимым направить чистую прибыль компании «Укргазвыдобування» на развитие предприятия, а не на выплату дивидендов акционерам.