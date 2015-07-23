Коломойский заинтересован в приобретении "Запорожьеоблэнерго"

Об этом сообщает ТСН.

"У меня есть интерес к "Запорожьеоблэнерго", потому что оно кровно связано с Запорожским ферросплавным заводом", - сказал он журналистам в Киеве в среду.

Одновременно Коломойского, по его словам, не интересует приватизация энергогенерирующей компании "Центрэнерго".

ОАО "Запорожьеоблэнерго" получает электрическую энергию от объединенной энергосистемы Украины и поставляет ее 22 670 юридическим потребителям и 760 694 бытовым.

За год через электрические сети Общества передается около десяти миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

В структуру промышленных потребителей входят такие отрасли, как металлургическая, машиностроительная, пищевая, перерабатывающая, химическая и нефтехимическая.