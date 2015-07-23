Китай начал антидемпинговую проверку импорта стали из Японии, Южной Кореи и ЕС

Министерство коммерции КНР начало антидемпинговую проверку в отношении импортеров электротехнической стали из Японии, Южной Кореи и ЕС, передает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение ведомства.

"В соответствии с антидемпинговым законодательством КНР, Министерство коммерции проверит на демпинг импортеров электротехнической стали из Японии, Южной Кореи и ЕС, проверит демпинговую разность и возможный ущерб, нанесенный китайским производителям аналогичной продукции, и степень этого ущерба", - говорится с сообщении Минкоммерции Китая. Проверка начинается с сегодняшнего дня.

Читайте такжеКитай на четверть сократил инвестиции в экономику РоссииВ апреле 2015 года Китай отменил антидемпинговые пошлины в отношении российской и американской электротехнической стали, введенные в 2010 году. Тогда отмечалось, что 10 апреля истек срок антидемпинговых мер, направленных против импорта текстурированной полосовой электротехнической стали из США и России, и компенсационных мер в отношении текстурированной полосовой электротехнической стали из США.

Период сбора антидемпинговых пошлин в Китае, в соответствии с законом, не превышает пять лет. Однако период сбора пошлин может быть продлен, если завершение сбора пошлин может привести к продолжению или повторному возникновению демпинга. Аналогичные правила действуют в отношении компенсационных мер.