Украина сохранила 10 место в рейтинге мировых производителей стали - Worldsteel

Украинские металлурги в июне 2015 года по сравнению с июнем прошлого года сократили производство стали на 21,8% - до 2,004 млн тонн, сохранив при этом 10-е место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам 6 месяцев текущего года Украина сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 27,2%, - до 11,258 млн тонн, поднявшись в мировом рейтинге производителей стали на 11-ю позицию. При этом Тайвань с показателем выплавки 10,6 млн тонн опустился на 12-ю строчку.

Также сообщается, что по итогам июня лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 68,946 млн тонн (падение на 0,8% к июню 2014 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (8,6 млн тонн, -6,2%), Индия (7,4 млн тонн, +0,8%), США (6,7 млн тонн, -8,5%), Южная Корея (5,9 млн тонн, -3,6%), Россия (5,6 млн тонн, -7,5%), Германия (3,8 млн тонн, +5,8%), Турция (2,8 млн тонн, -4,5%), Бразилия (2,7 млн тонн, +2,1%).

В целом в июне 2015 года по сравнению с июнем прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, сократили производство стали на 2,4% - до 135,6 млн тонн.

В отчете ассоциации за январь-июнь позиции лидера продолжает удерживать Китай – 410 млн тонн (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 1,3%). Далее следуют: Япония (52,6 млн тонн, -4,7%), Индия (45 млн тонн, +4,2%), США (39,9 млн тонн, -8,6%), Россия (35,7 млн тонн, +0,8%), Южная Корея (34,5 млн тонн, -4,9%), Германия (22,1 млн тонн, -1,5%), Бразилия (17,1 млн тонн, +2%), Турция (16,2 млн тонн, -5,7%), Италия (11,7 млн тонн, -10,6%).

В январе-июне 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 2% - до 813 млн тонн.

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Как сообщал УНИАН, сокращение производства стали в Украине наблюдается из-за остановки и перебоев в работе ряда металлургических предприятий на Донбассе в результате военных действий, спровоцированных Россией.

По итогам 2014 года Украина заняла 10-е место в списке крупнейших производителей стали, однако сократила ее выплавку на 17,1% по сравнению с 2013 годом - до 27,170 млн тонн.