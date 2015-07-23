Нацбанк объяснил, почему ускорилось падение индекса производства базовых отраслей

Национальный банк Украины объясняет ускорение падения индекса производства базовых отраслей в июне до 17,4% с 16% в мае снижением показателей оптового товарооборота, а также сельского хозяйства.

Об этом сообщается в размещенной на сайте Национального банка Украины аналитической записке «Оценка экономического состояния Украины».

По данным НБУ, в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение индекса составило 19%.

Читайте такжеГонтарева считает, что пока рано отменять валютные ограниченияРегулятор отмечает, что падение показателей оптового товарооборота в июне до 13,6% с 6,3% в мае было обусловлено преимущественно влиянием эффекта базы сравнения. Кроме того, в июне значительно ускорилось падение объемов производства в сельском хозяйстве до 17,2% по сравнению с 7,3% в мае за счет падения объемов растениеводства и животноводства.

Как сообщал УНИАН, спад промышленного производства в Украине в июне 2015 года по сравнению с июнем 2014 года замедлился до 18,1% с 20,7%, зафиксированных месяцем ранее. По сравнению с маем 2015 года рост промпроизводства в июне составил 1,5%.

С начала года, в январе-июне, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 20,5%.