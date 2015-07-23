Компания Ахметова отключила Южмашу электричество: есть угроза выброса вредных веществ

Помощник генерального директора ЮМЗ им. Макарова Владимир Ткаченко сообщил, что на сегодняшний день руководством и коллективом предпринимаются шаги, направленные на недопущения возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с высокотоксичными веществами, которые хранятся на предприятии.

Об этом он заявил в комментарии ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Напомним, что в результате отключения от электроснабжения, произведенного по причине задолженности ЮЖМАШа, возникла угроза выброса в атмосферу токсических веществ, складируемых на предприятии.

«Действительно отключили электроэнергию на «ЮЖМАШе», действительно на заводе хранятся высокотоксичные вещества, компоненты ракетного топлива, но руководством «ЮЖМАШа» сделано все возможное, чтобы отключение электроэнергии не привело к созданию чрезвычайной ситуации. На данный момент угрозы взрыва и выброса токсичных веществ в атмосферу нет», - собщил Владимир Ткаченко.

Он подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с участием облгосадминистрации и ДТЭК Днепрооблэнерго о возобновлении электроснабжения.

«Сейчас ведутся переговоры по реструктуризации задолженности, с участием ОГА, ДТЭК Днепроблэнерго. Пока вопрос о включении электроэнергии на стадии переговоров.

Первая очередь отключения была 3 недели назад, была отключена подача электроэнергии для насосов, питающих предприятие технической водой, а 17 июля была вторая очередь отключений», - отметил помощник генерального директора ЮЖМАШа.

Отметим, что ЮЖМАШ испытывает значительные финансовые трудности, на предприятии накапливаются многомиллионные долги по зарплате. Также завод страдает от отсутствия больших заказов.

В начале 2015 года Днепропетровская облгосадминистрация предложила заводу предварительную оплату за троллейбусы, которые город и область готовы были заказать и оплатить. Затем Коммунальное предприятие «Днепропетровский электротранспорт» получило из Киева указание расторгнуть договор с заводом «Южмаш» на производство троллейбусов для Днепропетровска и передать данный заказ принадлежащей Президенту Петру Порошенко автокомпании «Богдан Моторс».

Справка. склады компонентов ракетного топлива, которые находятся на территории предприятия, должны иметь бесперебойное электро- и водоснабжение, так как температурный режим хранения компонентов находится в границах от -5 до +15 градусов.

Превышение температуры хранения компонентов топлива может привести к разрушению емкостей и выбросу их в атмосферу. По состоянию на сегодня на складах предприятия находятся 63 тонны нефтила, 30 тонн гиптила и 10 тонн амила.