На территориях незаконной добычи янтаря могут ввести особый режим

Министерство экологии и природных ресурсов в случае отсутствия позитивных результатов по легализации добычи янтаря не исключает возможности введения особого режима деятельности на территориях, где ведется его незаконная добыча.

Об этом в ходе брифинга заявила заместитель главы Минэкологии, руководитель аппарата Светлана Коломиец, уточнив, что сейчас в министерстве активно разрабатывают механизмы легализации добычи «солнечного камня».

Читайте такжеПроблему нелегальной добычи янтаря будут решать на законодательном уровне «Если в ближайшее время наши усилия не дадут результатов, то мы в министерстве обсуждали идеи и о том, чтобы предлагать Совету национальной безопасности и обороны, а также Кабинету министров выходить с предложениями к президенту о признании этой территории территорией экологического бедствия, который установит совсем другой режим деятельности на этой территории», - сказала Коломиец.

По ее словам, к таким территориям относятся Ривненская, Волынская и часть Житомирской области, где продолжается незаконная добыча янтаря.

В то же время Коломиец отметила, что такая деятельность наносит колоссальный ущерб не только окружающей среде, когда в результате остаются «лунные пейзажи», но и здоровью и жизни людей, которые задействованы в этом процессе. Кроме того, деятельность по добыче янтаря ведется с участием криминальных группировок.

При этом она подчеркнула, что при введении особого режима на упомянутых территориях может быть ограничено передвижение, введены более жесткие правоохранительные меры, а также ряд других мер, направленных на решение проблемы незаконной добычи ценного камня.

«Но надеюсь, что до этого не дойдет и наша слаженная работа уже осенью даст свой позитивный результат», - подчеркнула Коломиец.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О добыче и реализации янтаря».

Принятие данного закона позволит снизит криминогенную обстановку в полесских районах Житомирской, Ривненской и Волынской областей, будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.

В середине июля Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что отзывает все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году. В ведомстве отметили, что лицензии выдаваться не будут на время разработки прозрачного механизма регулирования деятельности по добыче и реализации янтаря.

22 июля вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский поручил Министерству экологии и природных ресурсов и Государственной службе геологии и недр разработать изменения в законодательство для решения проблемы нелегальной добычи янтаря в стране.

Вице-премьер отметил необходимость подготовки комплексной программы развития отрасли добычи янтаря, которая будет способствовать развитию региона за счет легального и прозрачного механизма использования недр.

По его словам, в этой сфере должно работать одно госпредприятие, которое будет осуществлять добычу и реализацию янтаря на внутреннем и внешних рынках.

Справка УНИАН. Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.