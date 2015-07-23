США разрешили Shell бурение в Арктике

Американские власти окончательно утвердили разрешение на начало разведочного бурения в Арктике нефтяной компании Royal Dutch Shell.

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Поначалу компания сможет проводить только поверхностное бурение, поскольку пока не всё аварийное оборудование, необходимое для закупорки скважины в случае разлива нефти, доставлено к месту работ.

По предварительным расчётам, под шельфом Чукотского моря у северо-западного побережья Аляски залегает около 15 млрд баррелей нефти.

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Активисты природоохранных организаций резко протестуют против планов Royal Dutch Shell - они заявляют, что бурение скважин в Арктике может привести к экологической катастрофе.