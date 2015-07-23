В Украине к добыче янтаря могут допустить частные компании

Об этом в ходе брифинга заявила заместитель главы Минэкологии, руководитель аппарата Светлана Коломиец.

«Мы как министерство выступаем за отсутствие дискриминации субъектов хозяйствования. Безусловно, государственное предприятие «Бурштын Украины» сейчас существует, оно должно продолжать существовать и работать на полную мощность. Могут существовать и коммунальные предприятия. Но в любом случае мы бы не советовали запрещать работу частных структур», - сказала Коломиец.

По ее словам, частные компании могут осуществлять добычу янтаря с оборудованием и технологиями, которое будет наносить минимальный вред для природы. При этом, компании для получения разрешения на добычу камня будут обязаны выполнить рекультивацию земель.

При этом она напомнила, что сейчас почти вся добыча янтаря в стране ведется незаконно, причем кустарным способом, после которого остаются так называемые «лунные пейзажи».

Коломиец также рассказала, что группа народных депутатов активно занимаются доработкой принятого в первом чтении проекта Закона Украины «О добыче и реализации янтаря», который может быть рассмотрен в парламенте уже в сентябре.

По ее словам, министерство предлагает учесть в законе возможность участия местного населения при добыче янтаря, чтобы получать доходы официально и быть защищенными и в социальном плане, и в плане безопасности труда

«Одна из наших идей, которая возможно будет поддержана народными депутатами, это дать возможность местным жителям работать на основе гражданско-правовых договоров, договоров подрядов с государственным предприятием, которое имеет лицензию на добычу янтаря», - сказала замглавы Минэкологии.

Вместе с тем она высказала мнение, что в Украине необходимо создать специальную биржу, на которой будет продаваться «солнечный камень», поскольку сейчас он незаконно вывозится в Польшу или Китай. Кроме того, Коломиец сообщила, что добытый в стране камень имеет высокую ювелирную ценность, поэтому экономически целесообразней было бы осуществлять его переработку в стране.

«Мы можем обрабатывать янтарь в стране, а не экспортировать сырой камень», - подчеркнула замминистра.

При этом она сказала, что эксперты оценивают потери Украины от нелегального вывоза из страны янтаря в 1,5 млрд долл. в год.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект Закона Украины «О добыче и реализации янтаря».

Принятие данного закона позволит снизит криминогенную обстановку в полесских районах Житомирской, Ривненской и Волынской областей, будет способствовать сокращению незаконной добычи янтаря.

В середине июля Министерство экологии и природных ресурсов Украины сообщило, что отзывает все разрешения на добычу янтаря, которые были выданы в 2015 году. В ведомстве отметили, что лицензии выдаваться не будут на время разработки прозрачного механизма регулирования деятельности по добыче и реализации янтаря.

22 июля вице-премьер-министр Украины Валерий Вощевский поручил Министерству экологии и природных ресурсов и Государственной службе геологии и недр разработать изменения в законодательство для решения проблемы нелегальной добычи янтаря в стране.

Вице-премьер отметил необходимость подготовки комплексной программы развития отрасли добычи янтаря, которая будет способствовать развитию региона за счет легального и прозрачного механизма использования недр.

По его словам, в этой сфере должно работать одно госпредприятие, которое будет осуществлять добычу и реализацию янтаря на внутреннем и внешних рынках.

При этом в Министерстве экологии и природных ресурсов сообщили, что в случае отсутствия позитивных результатов по легализации добычи янтаря на территориях, где ведется его незаконная добыча, возможно введение особого режима деятельности. В частности, ограничено передвижение, введены более жесткие правоохранительные меры, а также ряд других мер, направленных на решение проблемы.

Справка УНИАН. Украина занимает второе место в мире по запасам янтаря, при этом отличается самым высоким в мире процентом янтаря ювелирного качества в залежах.