У оборонных предприятий РФ из-за санкций зависли $2 миллиарда в западных банках

В 2014 году «Рособоронэкспорт» получил за свои поставки около $11,2 млрд — на $2 млрд меньше, чем должен был, рассказал РБК представитель «Ростеха». Дело в том, что западные банки задерживают платежи, объясняет он, в случае с «Рособоронэкспортом» эта задержка составляет 1–8 месяцев. Задержки начались в 2014 году, после объявления западными странами санкций в отношении России.

«Ростех» в своем отчете за 2014 год напоминает, что европейские и американские санкции запрещают не только финансирование подпавших под них компаний на срок более 30 дней, но в некоторых случаях и любые сделки с этими компаниями. Запрет на финансирование распространяется на все дочерние компании, в которых корпорация самостоятельно или совместно с иными лицами из санкционного списка владеет более чем 50-процентной долей. Американский запрет на сделки — на «НПО «Базальт», концерны «Созвездие» и «Калашников», Конструкторское бюро приборостроения имени Шипунова (КБП) и концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Поскольку в основном все внешнеторговые расчеты идут в долларах, необходимо открывать корреспондентские счета в банках США, отмечает представитель «Ростеха»: на обычные переводы денежных средств санкции не распространяются, но средства все равно «задерживаются до выяснения обстоятельств». В западных банках задерживаются средства и оборонных предприятий, не связанных с «Ростехом». Проблема, например, затронула Уралвагонзавод (УВЗ), говорит представитель «Ростеха».

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Трудности с переводом средств затронули всех российских клиентов иностранных банков, несмотря на то, что их нет в санкционных списках, за последний год увеличился срок рассмотрения операций по внешнеэкономической деятельности, говорит Евгений Ретюнский, председатель правления Русского международного банка. По его словам, это связано не только с санкциями, но и с международными соглашениями, к которым Россия присоединилась с 2014 года, в частности с правилами FATCA (банки должны сообщать о движении средств на счетах клиентов, имеющих признаки американского налогоплательщика). А также с действиями российских регуляторов, которые борются с утечкой капитала и постепенно ужесточают валютное регулирование.

Как сообщал УНИАН, 22 июня Европейский Союз принял решение продлить экономические санкции против России до 31 января 2016 года.

В частности, санкции касаются доступа к европейскому финансовому рынку для отдельных российских банков и компаний, торговли оружием и товарами двойного назначения, а также экспорта определенных технологий, связанных с энергетическим сектором.

Продление экономических санкций против РФ является результатом договоренности лидеров Евросоюза связать эти санкции с полным выполнением до 31 декабря Минских договоренностей. Это было решено во время заседания Европейского Совета 19-20 марта.

Решение об экономических санкциях против РФ из-за аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины было принято 31 июня 2014 года. Санкции были ужесточены 8 сентября 2014 года.