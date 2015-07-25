Японская Mitsubishi прекратит производство автомобилей в США

Одна из ведущих автокомпаний Японии Mitsubishi Motors заявила о решении прекратить производство автомобилей в США и сфокусировать свое внимание на развивающихся азиатских рынках.

Об этом сообщает Прайм со ссылкой на агентство Киодо.

Как пишет агентство, Mitsubishi Motors намерена продать завод в штате Иллинойс и перевести производственные мощности на заводы в Таиланде и на Филиппинах. При этом собеседник агентства не уточнил сроков остановки производства, а также стоимость сделки по продаже недвижимости.

Основной причиной такого решения называется падение спроса на автомобили японского производителя на рынке США.

Mitsubishi Motors входит в состав Mitsubishi Corp., основанной в 1954 году. Корпорация владеет активами в области энергетики, металлургии, машиностроения и потребительских товаров и ведет деятельность более чем в 80 странах, более чем на 200 площадках. Штаб-квартира Mitsubishi Corp. находится в Токио, число сотрудников составляет около 60 тысяч человек.

Читайте такжеMitsubishi Materials впервые извинилась за использование рабского труда

Как сообщал УНИАН, Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation с апреля прекратила сборочное производство грузовых автомобилей в России.

Причиной остановки производства стала сложная экономическая ситуация в России, вызванная введением санкций, падением курса рубля и ситуацией в Украине.

С октября 2014 года Mitsubishi Fuso постепенно сокращала производство из-за низкого спроса на продукцию, а в конце марта оно было остановлено.