Mitsubishi Motors официально объявила о закрытии производства в США

Корпорация Mitsubishi Motors официально объявила в понедельник, 27 июля, о свертывании производства автомобилей в США, передает ПРАЙМ.

Её североамериканская дочерняя компания Mitsubishi Motors North America (MMNA) готовится прекратить производство своей единственной модели автомобиля Outlander Sport в конце ноября 2015 года.

Окончательное решение будет принято советом директоров Mitsubishi Motors 30 июля. Производство из США будет перенесено в Японию.

Корпорация начала делать автомобили в Соединенных Штатах в 1988 году совместно с американской Chrysler Corporation. В 1991 году Mitsubishi Motors выкупила все акции дочерней компании и стала её полным владельцем.

Читайте такжеMitsubishi остановила производство грузовых автомобилей в РоссииПо данным корпорации, в 2000 году производство в США достигло отметки в 222 тысячи автомобилей, однако в 2009 году североамериканская "дочка" Mitsubishi Motors произвела только 18,5 тыс. машин.

Чтобы выйти из положения, с 2012 года MMNA начала собирать модель Outlander Sport на своем заводе в штате Иллинойс не только для американского рынка, но также для России и стран Ближнего Востока и Латинской Америки, и частично ей это удалось - на следующий год производство подскочило до 70 тысяч автомобилей. Со второй половины 2014 года, как отмечает корпорация, значительно сократились заказы из России, которые прежде составляли 30% от всей ее продукции в США.

В этой связи Mitsubishi Motors решила свернуть производство Outlander Sport в Соединенных Штатах и сосредоточить его на заводе в Окадзаки в Японии, чтобы со следующего года уже оттуда вести поставки в США.