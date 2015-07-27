Российский "АвтоВАЗ" снова останавливает производство

Крупнейший автопроизводитель России "АвтоВАЗ" уходит в корпоративный отпуск с 27 июля по 16 августа, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Часть сотрудников "АвтоВАЗа" будут работать во время корпоративного отпуска. Это работники, которые занимаются разработкой новых автомобилей — Lada Vesta и Lada Xray, а также специалисты ремонтных служб. Конвейер будет полностью остановлен. Одновременно с "АвтоВАЗом" в корпоративный отпуск уходит предприятие "GM-АвтоВАЗ" и один из крупнейших поставщиков автогиганта "АвтоВАЗагргегат".

Читайте такжеПроизводители автозапчастей сворачивают производство в России

Корпоративный отпуск на автозаводе был введен с лета 2014 года. С 1 по 18 января 2015 года "АвтоВАЗ" и "GM-АвтоВАЗ" приостанавливали автомобильное производство в связи с новогодними каникулами и корпоративным отпуском. Также заводы не работали с 1 по 11 мая.

В конце июня компания "АвтоВАЗ" сообщала о полном прекращении сборки автомобилей из-за проблем с поставками комплектующих.