На низком старте в поиске торговых партнеров

По результатам 2014 года экспорт товаров из Украины из-за военной агрессии России снизился на 13,5% - до 53,913 млрд долл. Тенденция продолжилась и в текущем году - в январе-мае показатель упал еще на 35,9% - до 15,437 млрд долл. При этом импорт за соответствующий период сократился на 38,8% - до 14,528 млрд долл. Обвал показателей обусловлен падением промышленного производства на востоке страны в связи с военными действиями. Кроме того, финансовое состояние корпоративного сектора из-за кризиса и девальвации гривни оставляет желать лучшего, а доступ к кредитным ресурсам утруднен как на уровне национальной банковской системы, так и на внешних рынках заимствований.

На фоне объективных факторов снижения экспорта выделяется динамика торговли с некогда крупнейшим партнером - Россией. В 2014 году РФ потеряла этот статус - падение товарооборота составило 43%.

«Это - серьезное падение. Ни с одной из стран такого серьезного падения не намечалось. Этому есть ряд причин. Агрессия с их стороны, их жесткая внешняя политика – не только в отношении Украины. А также уменьшение объемов российской экономики как таковое. Падение на 60 долларов за баррель (мировых цен на нефть) - это минус 200 млрд долл. для российской экономики в год. То есть, российская экономика уже не такая большая, как было до этого. И наши производители, и производители других стран уже не имеют тех возможностей на российском рынке, которые были ранее», - пояснил ситуацию министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичус.

Падение привлекательности российского рынка наряду с абсурдными ограничениями в отношении украинских товаров со стороны РФ стимулирует дальнейшее снижение экспорта в эту страну - в январе-мае текущего года он упал на 60,3%, составив лишь 1,869 млрд долл.

И если в Украине часть евроскептиков твердит, что открытый доступ на рынки ЕС не сможет компенсировать потерю российского рынка, то еврооптимисты уверены, что переориентация пройдет легко и непринужденно. Но цифры неумолимы - в силу объективных (и не очень) обстоятельств падение украинского экспорта в страны Евросоюза за первые пять месяцев текущего года достигает 33,5%.

Отчасти эта динамика отображает реальное положение вещей в экономике и экспортном потенциале, с другой же стороны - свидетельствует о том, что новый ключевой торговый партнер - ЕС после потери российского рынка предоставляет огромные возможности для украинского бизнеса.

Надежду на то, что Украина сейчас находится на дне по внешнеторговому обороту, но в дальнейшем страну ждет рост, дает превышение экспорта товаров над импортом - в январе-мае профицит внешней торговли составил 909,2 млн долл.

Такие показатели свидетельствуют о потенциале для макрофинансовой стабилизации, включая снижение девальвационных ожиданий и инфляции.

Торговый статус-кво в виде профицита внешней торговли в преддверии вступления в силу экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС с 1 января 2016 года может стать очень перспективным, хоть и низким стартом для подъема экономики с колен, на которые «братская» Россия усиленно пытается ее поставить довольно длительное время.

С учетом того, что северная соседка больше не просит отсрочек имплементации Соглашения с ЕС, перед правительством Украины открывается прямой путь к чрезвычайно большим рынкам, преференциями которых необходимо воспользоваться в кратчайшие сроки.

Европа vs Россия

Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, на который правительство делает ставку как на главного торгового партнера Украины в связи с потерей российского рынка, предусматривает создание зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.

Однако начало действия ЗСТ не предполагает дальнейшего снижения тарифов и увеличения квот, поскольку ЕС осенью 2014 года в одностороннем порядке сократил торговые барьеры для украинских товаров.

Главной же преференцией имплементации экономической части Соглашения станет упрощение бюрократической процедуры выхода экспортеров на европейский рынок, а также постепенное снижение Украиной тарифов и квот, действующих в отношении европейских товаров, что снизит их стоимость.

По оценкам Института экономических исследований и политических консультаций, имплементация экономической части Соглашения об ассоциации даст Украине возможность в пятилетней перспективе наращивать экспорт в страны Евросоюза на 4-5%, или около 800 млн долл. в год.

«С 2016 года, когда Соглашение (об ассоциации Украины и ЕС) будет имплементировано, Украина начнет открываться (для товаров из ЕС), но постепенно. Это означает, что Украина уже с первого года после имплементации начнет получать 4-5% прироста экспорта», - отметил директор института Игорь Бураковский.

По его словам, больше всего, благодаря зоне свободной торговли с ЕС, выиграют сельское хозяйство, химическая, легкая и текстильная промышленности.

«Топ-4 товара, на которые придется 66% прироста (экспорта в страны ЕС), являются сельскохозяйственными», - подчеркнул эксперт института Николай Рыженков.

Согласно аналитическому исследованию, при условии сохранения тарифного регулирования со стороны России, Украина с момента вступления в силу Соглашения об ассоциации будет терять до 3% российского экспорта, или около 500 млн долл. ежегодно.

Таким образом, в 5-летней перспективе чистый эффект от введения зоны свободной торговли с ЕС для Украины, по расчетам института, будет составлять около 300 млн долл. в год, даже с учетом потери российского рынка.

Приток иностранной валюты за счет активизации торговли с Евросоюзом, в свою очередь, будет способствовать укреплению гривни, а также удешевлению импортных товаров, что повысит благосостояние населения.

По мнению экспертов, в десятилетней перспективе зона свободной торговли с ЕС увеличит благосостояние украинцев на 12,3%, рост зарплат только за счет Соглашения об ассоциации составит около 10%, а прирост капитальных инвестиций в Украину будет на уровне 17,3%.

Оптимизм в отношении Соглашения об ассоциации подкрепляется, кроме всего прочего, и опытом соседей, которые присоединились к зоне свободной торговли с ЕС еще в 90-х.

По данным Всемирного банка, экономики Польши, Словакии, Румынии и Венгрии с 1992 года росли в среднем на 3% в год, в то время как экономика Украина за аналогичный период ежегодно падала в среднем на 0,7%, пользуясь при этом преференциями зоны свободной торговли с Россией.

Главным плюсом Соглашения об ассоциации для Украины является снижение тарифных барьеров на большинство товарных групп до нуля.

Кроме того, открытый доступ к рынку Еврозоны, ВВП которой по результатам 2014 года достиг 14 трлн евро, а количество потребителей - 500 млн человек, является неоспоримым преимуществом в сравнении с российским рынком. Таким образом, зона свободной торговли с ЕС может стать основой для обеспечения экономического роста в долгосрочной перспективе, но лишь в сумме с активной торговой политикой на других перспективных направлениях.

В поисках экспортного счастья

Европейский рынок, являясь приоритетным, все же не дает возможности в полной мере реализовать потенциал украинского экспорта, особенно в сельскохозяйственной сфере. В связи с этим правительство объявило курс на активную торговую политику.

В частности, Кабмин планирует к 2020 году достичь увеличения экспорта в 2 раза за счет агрессивной торговли. При этом повестка дня по увеличению экспорта включает подписание соглашений о зоне свободной торговли с Канадой, Турцией, Израилем, Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива и Экономическим сообществом стран западной Африки к 2018 году.

«Мы считаем, что лучшая помощь для нас - открытие рынков. Эта помощь не на год и не на два, она долгосрочна», - отметила торговый представитель Украины Наталья Мыкольская.

И если переговоры с Турцией, Израилем, арабскими и африканскими странами только стартуют, то с Канадой они успешно завершились - 14 июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках рабочего визита в Оттаву подписал документ о завершении переговорного процесса по зоне свободной торговли.

Условия соглашения предусматривают открытие для украинских экспортеров 98% рынка этой страны, включая важные сельскохозяйственные и промышленные товарные группы.

«Будут отменены ввозные пошлины на сельскохозяйственные товары, за исключением 108 тарифных линий на некоторые чувствительные товары, а также на промышленные товары, кроме легковых автомобилей. Для них установлен 7-летний переходный период на отмену ввозных пошлин», - прокомментировала соглашение Мыкольская.

При этом Украине удалось отстоять асимметричную либерализацию рынков товаров для защиты национальных товаропроизводителей в чувствительных сферах. Так, после вступления в силу соглашения, канадская сторона сразу откроет до 98% рынка, в то время как Украина отменит тарифы для почти 80% товаров канадского экспорта с последующим устранением других тарифов в течение 3, 5 и 7 лет.

Канадский рынок является для Украины крайне привлекательным в виду большого ВВП - 1,8 трлн долл. США (ВВП России - 2 трлн долл. США) и соответствующей покупательной способности - 52 тыс. долл. на душу населения в год (в России - 14 тыс. долл.).

Потенциал роста экспорта в Канаду огромен - в первом квартале текущего года Украина поставила в эту страну товаров всего на 7,5 млн долл., а за весь 2014 году - всего 72 млн долл.

«Среди основных продуктов из Украины, которые выиграют от беспошлинного доступа на канадский рынок, - подсолнечное масло, сахар, шоколад, кондитерские и хлебобулочные изделия, алкогольные напитки и пиво, одежда, керамика, железо, сталь и минералы. Кроме того, Канада исключит все внеквотные тарифы для продуктов первичной обработки, таких как молочные продукты, мясо птицы, яйца», - отметила Мыкольская.

Еще одной страной, с которой Украина намерена активизировать торговые отношения, стал крупнейший рынок мира - США. Правительству удалось добиться возобновления Генеральной системы преференций - украинские компании с июля текущего года получили возможность беспошлинно экспортировать в США порядка 5 тыс. наименований своей продукции.

В частности, система преференций касается химической промышленности, минералов и строительного камня, ювелирных изделий, различных типов ковров и ковровых покрытий, продукции сельского хозяйства и рыболовства.

Господдержка экспорта: бизнесу достаточно не мешать

Несмотря на точечные успехи, украинские экспортеры нуждаются в системной государственной поддержке для выхода на высоко конкурентные и объемные рынки, которой явно не хватало в двадцатилетней экономической истории страны.

Масштаб возможных мероприятий по поддержке экспорта, обсуждающихся во властных коридорах, начинается от консультаций бизнеса по иностранному торговому законодательству и заканчиваются созданием экспортно-кредитного агентства.

И если эффективность первых очевидна не с первого взгляда, то о необходимости реализации второго говорят многие эксперты.

По мнению директора компании «Аналитическая группа Da Vinci AG» Анатолия Баронина, Украине для компенсации потери российского рынка и последствий макроэкономического кризиса необходимо реализовать государственную программу поддержки экспорта, включающую кредитование ключевых производителей и защиту их торговых интересов.

«Государственная поддержка экспорта является одной из самых серьезных проблем украинского государства, даже не нынешней власти, а последних двадцати с лишним лет. Не используется опыт тех же канадских, американских, японских государственных учреждений по поддержке экспорта, по компенсации кредитных ставок и определенных затрат на экспорт», - отметил Баронин.

Он считает, что государство должно наладить работу торговых представительств и ускорить процесс создания экспортно-кредитного агентства.

Тем не менее, по словам Мыкольской, экспортно-кредитное агентство, как и банк развития, до конца 2015 года созданы не будут. Вместо них премьер-министр предложил создать совет экспортеров при Министерстве экономического развития и торговли, а также сеть эффективных торговых представительств.

«Правительство обязано быть экономическим адвокатом украинских компаний за границей», - сказал Яценюк.

Откликнувшись на поручение главы правительства, Минэкономразвития решило до конца 2016 года создать 20 торговых представительств в перспективных для украинского экспорта и развития торговли странах.

Торгпредства точно будут созданы в США, Германии, Китае и странах Ближнего Востока.

«Мы будем выбирать, смотря на цифры торговли Украины и на потенциально важные новые рынки. У нас сейчас падение по рынкам, с которыми мы давно работаем, и прирост по достаточно интересным для нас рынкам, таким как Ближний Восток, и совсем новым рынкам - например, Филиппины», - подчеркнула Мыкольская.

Создание совета экспортеров и торгпредств может в значительной мере поспособствовать диверсификации торговых отношений Украины. Но, по всей видимости, украинский бизнес в ближайшие несколько лет может рассчитывать лишь на административную поддержку государства в вопросе выхода на зарубежные рынки. Тем не менее, даже в условиях тяжелого экономического состояния отдельные отрасли не благодаря, а вопреки демонстрируют удивительные успехи. В частности, по результатам 6 месяцев текущего года Украина потеснила США с первого места по экспорту кукурузы в Китай.

Подобные факты говорят о том, что во многих случаях бизнесу достаточно не мешать. Не мешать лицензированием экспорта, квотами, искусственной монополией зернотрейдеров, коррупцией в портах и остальной государственной логистике. И удваивание экспорта к 2020 году действительно станет возможным - вопреки.

Максим Шевченко (УНИАН)