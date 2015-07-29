Яценюк предлагает ЕС увеличить квоты для украинского экспорта в рамках свободной торговли

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк призвал провести переговоры с Европейским Союзом об увеличении квот для украинского экспорта, в первую очередь, агропродукции, в рамках работы зоны свободной торговли с ЕС.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседания правительства.

«С 1 января Соглашение с Евросоюзом (в части зоны свободной торговли - УНИАН) вступит в силу. И мы говорили с нашими европейскими партнерами о том, что надо вести переговоры об увеличении квот для украинской продукции в рамках зоны свободной торговли. Но квоты надо заполнять качественной продукцией», - сказал Яценюк.

Читайте такжеУкраинские аграрии уже использовали годовые квоты на экспорт многих продуктов в ЕСКак сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года - после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения положения Соглашения до 31 декабря 2015 года.

Россия неоднократно пыталась продлить отсрочку введения положений соглашения. Однако в конце июня Яценюк подчеркнул, что Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, которое является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, вступит в силу с 1 января 2016 года, и никто не сможет остановить этот процесс.