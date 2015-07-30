В 2015 году ЗАЗ сократит выпуск автомобилей почти вдвое

Крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод ("ЗАЗ"), полностью возобновивший в апреле выпуск автомобилей после остановки производства в конце 2014 года, планирует по итогам текущего года сократить производство автомобилей по сравнению с 2014 годом на 39-46%, до 7-8 тыс. единиц.

Об этом сообщил глава Совета ассоциации автопроизводителей Украины и президент корпорации «УкрАВТО» Тариэл Васадзе на пресс-конференции в среду.

Читайте такжеАвтопроизводство в Украине выросло за июнь впервые с апреля прошлого года"Если еще в 2007-2008 году "ЗАЗ" выпускал до 150 тыс. автомобилей, то в этом году это будет 7-8 тыс. автомобилей", - сказал Васадзе.

Других подробностей относительно производственных планов предприятия он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, ранее автокорпорация "УкрАВТО", которая владеет контрольным пакетом акций завода «ЗАЗ», отказалась давать прогноз производства на весь текущий год, аргументировав это невозможностью спрогнозировать состояние авторынка в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в стране.

По данным ассоциации "Укравтопром", продажи "ЗАЗ" по итогам 2014 года сократились на 55% - до 7,908 тыс. с 17,709 тыс. авто годом ранее, а общий объем автопроизводства в Украине в 2014 году сократился на 43% - до 28,751 тыс. авто.

По итогам 2014 года "ЗАЗ" сократил производство автомобилей (легковых и грузовых) по сравнению с 2013 годом на 34,5%, или на 6 908, авто до 13 096 единиц.

"ЗАЗ" в 2014 году получил почти 3 млрд грн убытка против чистой прибыли в 2,61 млн грн в предыдущем году.

Справка УНИАН. Запорожский автомобилестроительный завод («ЗАЗ», Запорожье) - крупнейшее автомобилестроительное предприятие Украины с полномасштабным производством автомобилей, комплектующих, штамповкой, сваркой, окраской, сборкой. Предприятие входит в корпорацию "УкрАВТО".

Корпорация "УкрАВТО" является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, владеет полным циклом собственного производства. Корпорация является владельцем контрольного пакета акций ЗАО "ЗАЗ" и польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех областях Украины.