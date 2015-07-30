Проект полюбившегося Путину самолета "Рысачок", призванный заменить Ан-2, заморожен

Как пишут «Известия», разработка легкомоторного самолета «Рысачок», предназначавшегося на замену «кукурузнику» Ан-2, приостановлена из-за нехватки средств и отсутствия поддержки проекта со стороны Минпромторга — выделенных ранее государством 740 млн рублей на проект не хватило.

Президент РФ Владимир Путин в июле 2014 года, публично поддержав проект и посидев за штурвалом «Рысачка» (машина представляла собой опытный образец), посоветовал разработчикам заменить американскую авионику и чешский двигатель Walter M601 на российские. Специально для «Рысачка» планировалось создать российский двигатель ТВ-500, его разработкой занимался научно-производственный центр газотурбостроения «Салют». Как заявили в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, в нее входит «Салют»), работы по этому двигателю в настоящее время не ведутся.

Читайте такжеРоссию ожидает "валютный шок": темпы обвала рубля могут опередить падение цен на нефтьПервый полет опытного «Рысачка» состоялся в 2010 году, процесс сертификации начался в конце 2013 года, и серийное производство самолета должно было начаться в 2015-м, одновременно разрабатывалось модификация на 16–19 пассажиров. За 10 лет планировалось выпустить около 320 машин, розничная стоимость каждой оценивалась в 2013 году «Прогрессом» в 100 млн рублей. Дальность полета «Рысачка» должна была составить 2 тыс. км, крейсерская скорость — 250–400 км/ч. Как уверяет источник «Известий», «Прогресс» активно вел переговоры с потенциальными покупателями и «устных заказов» было на 300 самолетов. Создатели самолета также заявляли о возможном контракте с Минобороны, а сам «Рысачок» на авиасалоне МАКС-2013 был раскрашен в камуфляжные цвета.

В пресс-службе Минпромторга отказались от комментариев.

"В нынешней экономической ситуации, скорее всего, проект «Рысачок» так и не разморозят, — прогнозирует гендиректор консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак. — Наиболее поддерживаемый государством проект на данный момент — это ремоторизация Ан-2 СибНИА и потом создание своего легкомоторного самолета. Вряд ли Минпромторг сейчас настроен поддерживать создание других подобных самолетов".

Изначально предполагалось, что «Рысачок» призван заменить устаревший Ан-2, который в свое время использовался и как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный и пассажирский самолет. На данный момент рынок легких самолетов по сути пустует — кроме «Рысачка» используется тот же устаревший Ан-2, Ан-28 (также разработан на базе Ан-2), чешский Let L-410 (его производитель Aircraft Industries с 2013 года целиком принадлежит российской Уральской горно-металлургической компании). Несмотря на обилие в последние годы разговоров о модернизации Ан-2, на практике этим в значимых объемах пока никто не занимается.