Сотрудники налоговой и прокуратуры блокировали здание управления Ильичевского порта (видео)

Как сообщает официальный сайт порта, из разговоров прибывших стало ясно, что на месте работают представители налоговой милиции из Киева и Одессы, а также прокуратура Киева.

На данный момент этажи в здании перекрыты, сотрудникам порта вход блокирован. Люди вынуждены пребывать в жарких коридорах без права выхода из здания и входа на свои рабочие места.

Также сообщается, что одному из сотрудников в жарком помещении стало плохо. После вызова медиков мужчину выпустили на осмотр к врачам на лестничную клетку здания.