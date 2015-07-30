Сотрудники налоговой и прокуратуры блокировали здание управления Ильичевского порта (видео)
15:08, 30 июля 2015Промышленность
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Сегодня в 9.30 в здание Управления порта проникла группа людей, которые отказались предоставлять документы сотрудникам порта.
В здании управления Ильичевским портом прибыли налоговики и представители прокуратуры / ilport.com.ua
Как сообщает официальный сайт порта, из разговоров прибывших стало ясно, что на месте работают представители налоговой милиции из Киева и Одессы, а также прокуратура Киева.
На данный момент этажи в здании перекрыты, сотрудникам порта вход блокирован. Люди вынуждены пребывать в жарких коридорах без права выхода из здания и входа на свои рабочие места.
Также сообщается, что одному из сотрудников в жарком помещении стало плохо. После вызова медиков мужчину выпустили на осмотр к врачам на лестничную клетку здания.
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