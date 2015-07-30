Реализация промпродукции в Украине за полгода выросла на 22%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-июне 2015 года составил 709,987 млрд грн, что на 129,025 млрд грн, или на 22,2%, больше показателя за аналогичный период предыдущего года на уровне 580,962 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

В том числе объем реализации в перерабатывающей промышленности, на которую пришлось 67,1% всего объема реализации, составил 476,326 млрд грн, в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (19,4% общего объема) – 137,879 млрд грн, в добывающей промышленности и разработке карьеров (12,3% общего объема) – 87,382 млрд грн.

Читайте такжеСпад промпроизводства в Украине замедлился до 18,1%Наибольший объем реализованной продукции за 6 месяцев приходится на Днепропетровскую область – 20,8%, или 147,549 млрд грн, Донецкую область (данные могут быть уточнены) – 11,5%, или 81,642 млрд грн, Запорожскую область – 8,9%, или 63,237 млрд грн, город Киев – 8,6%, или 60,735 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-мае 2015 года составил 586,942 млрд грн, что на 111,092 млрд грн, или на 23,3%, больше показателя за аналогичный период предыдущего года на уровне 475,850 млрд грн.

В 2014 году объем реализации промышленной продукции составил 1,186 трлн грн, что на 74,745 млрд грн, или на 6,73%, больше показателя за 2013 год.