"Укроборонпром" уверяет, что не сотрудничает с Россией в военно-технической сфере

Об этом говорится в обнародованном пресс-службой компании заявлении.

«Любой обмен технологиями, опытом или же производственная кооперация сведены на нет. Одновременно запущено масштабную программу импортозамещения российских комплектующих. В частности, в ее рамках освоено более 11 тыс. изделий», - говорится в сообщении.

При этом в компании отмечают, что криминальные группировки пытаются коррупционными методами найти пути поставки в РФ украинской продукции военного назначения, которая производится на предприятиях-участниках концерна.

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«Поэтому «Укроборонпром» тесно сотрудничает с правоохранительными органами по недопущению и пресечению подобных неправомерных действий, особое внимание уделяется борьбе с коррупцией как первопричиной нарушений», - подчеркивает компания. «Сейчас, Концерном уже совершено 40 обращений в правоохранительные органы, по 20-ти из них начаты уголовные производства».

Руководство Концерна обращается к общественности с просьбой сообщать о любых фактах коррупции и иных злоупотреблений на предприятиях.

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Ранее УНИАН сообщал, что государственный концерн «Укроборонпром», который объединяет главные оборонно-промышленные предприятия страны, с июля 2014 года по июль 2015 год выпустил и модернизировал 3,936 тыс. единиц вооружения.