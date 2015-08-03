Кабмин хочет определить приоритетные сферы торговли с ЕС к январю 2016 года

Как сообщили УНИАН в Правительственном офисе по вопросам европейской интеграции, об этом сказала глава Офиса, заместитель министра Кабинета министров Наталья Гнидюк.

"ЗСТ между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года заработает автоматически, но это не будет гарантировать возможностей доступа ко всем всем свободам, которые есть на рынке ЕС. Мы должны будем приложить некоторые усилия, - цитирует Гнидюк пресс-служба Офиса. - У нас есть весьма конкурентные сферы. Это ІТ-технологии, телекоммуникации, почтовые и транспортные услуги".

Читайте такжеТорговыми преференциями ЕС воспользовалась лишь треть украинских экспортеров - эксперт

При этом, по словам Гнидюк, сегодня правительство всячески содействует введению необходимых законодательных изменений, и бизнес, в ответ, должен пересмотреть производственные процессы, чтобы гарантировать соблюдение стандартов ЕС.

Как сообщал УНИАН, Украина и Евросоюз подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта 2014 года, экономическую – в конце июня 2014 года, после проведения президентских выборов. Президент Украины Петр Порошенко подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме.

Первоначально предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС заработает с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года - после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ – стороны договорились об отсрочке введения положения Соглашения до 31 декабря 2015 года.

Россия неоднократно пыталась продлить отсрочку введения положений соглашения. При этом в конце июня премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что Соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, которое является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, вступит в силу с 1 января 2016 года, и никто не сможет остановить этот процесс.

Кроме того, в конце июля Яценюк призвал провести переговоры с Европейским Союзом об увеличении квот для украинского экспорта, в первую очередь, агропродукции, в рамках работы зоны свободной торговли с ЕС.