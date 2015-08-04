У Ахметова снова заявляют об угрозе остановки Авдеевского коксохима из-за обстрелов

Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), входящий в горно-металлургическую группу "Метинвест", ночью 4 августа в очередной раз подвергся массированному обстрелу, вследствие которого предприятие находится на грани остановки.

«Нарушено энергоснабжение и железнодорожное сообщение предприятия. Жертв и пострадавших среди сотрудников АКХЗ нет», - сообщили в «Метинвесте».

Согласно сообщению, в результате обстрела повреждены три из четырёх высоковольтных вводов, питающих Авдеевский коксохим. Второе производственное крыло обесточено и остановлено.

"Повреждение высоковольтных вводов поставило предприятие на грань полной остановки. Технической возможности использования резервных источников энергоснабжения у Авдеевского коксохима нет", - подчеркнули в компании.

Также сообщается, что специалисты завода переводят коксовые батареи 3-го и 4-го коксовых цехов в режим горячей консервации. Остановлена углеподготовительная фабрика. На данный момент из-за серьезных повреждений в железнодорожном цеху предприятие не имеет возможности как получать сырье, так и отправлять готовую продукцию.

К обследованию повреждённых линий электропередач приступили энергетики ДТЭК и АКХЗ.

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Как сообщал УНИАН, начиная с июля 2014 года АКХЗ работает с перебоями, которые связаны с повреждением линий электропередач и постоянными обстрелами предприятия. Как отмечают в пресс-службе АКХЗ, за это время на его территории разорвалось более 320 снарядов. Семеро заводчан погибли, более пятидесяти получили ранения.

Справка УНИАН. Авдеевский коксохимический завод - крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие. На заводе выпускается около 30 видов продукции, основной из которых является кокс для металлургии. АКХЗ входит в группу "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

«Метинвест» - международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, которая является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в СНГ производителей железорудного сырья и стали.