За последние 7 лет Николаевский морской порт привлек более $450 миллионов инвестиций

Об этом шла речь в ходе пресс-тура, который прошел в порту.

"Благополучие Николаева на две трети зависит от предприятий морехозяйственного комплекса и наш порт давно превратился в грандиозную стройплощадку, - сказал журналистам Почетный президент НМП Василий Капацына. - Сейчас тут реализуются самые крупные в стране инвестиционные проекты компаний из США и Китая. Даже при всех наших проблемах инвесторов привлекает Украина. Капиталы готовы идти к нам, особенно, если создать для инвесторов привлекательные и комфортные условия".

Один из проектов в порту реализует компания "Bunge", входящая в число ведущих зернотрейдеров планеты. На территории порта она создает кластер, совмещающий на одной территории производственные и перегрузочные мощности.

Первым этапом данного инвестпроекта стало строительство механизированного и автоматизированного зернового терминала, который был сооружен в 2009-10 гг. и рассчитан на хранение 120 тыс. тонн зерновых. В 2014-15 маркетинговом году терминал перевалил 3,12 млн тонн продукции, превысив проектную мощность - 3 млн тонн. План на нынешний маркетинговый год еще больше - 4 млн тонн.

Второй этап - строительство завода для производства масел из подсолнечника и сои, которым занимается компания "Укрбуд". По мощности переработки - 2,4 тыс. тонн сырья в сутки - он станет крупнейшим в Украине. Масло и шрот пойдет на экспорт, часть лузги подсолнечника будет использована для технологических нужд завода, а остальную после брикетирования пустят на продажу в качестве топлива.

По словам директора по строительству компании "Укрбуд", возводящей комплекс, Андрея Дмитренко, для завода мощностью 2 тыс. тонн/сутки необходим участок в 11 га, Здесь же при большей производительности все уместилось на вдвое меньшей территории. Также это единственный маслоэкстракционный завод в стране, расположенный рядом с причалом. При строительстве соблюдаются европейские экологические стандарты, применяются совершенные технологии. Стройка никоим образом не мешает повседневной работе причалов порта.

В зерновой терминал "Bunge" вложила 100 млн долларов. Строительство обойдется ей еще в 170 млн долларов. А Николаев получит 180 постоянных рабочих мест.

Еще один зерновой терминал, строительством которого также занимается "Укрбуд", возводится на средства компании с китайским капиталом "Noble agri". Он рассчитан на хранение 140 тыс. тонн зерновых с годовым объемом перевалки в 3 млн тонн. Согласно проекту, перевалка на судно будет составлять до 23 тыс. тонн в сутки. Срок реализации материалоемкого и технически сложного проекта - 14 месяцев.

Контракт с "Noble agri" был заключен год назад. Предварительно, как и в случае с "Bunge", была подготовлена инвестиционная площадка, решены земельные и правовые вопросы, подведены необходимые инженерные коммуникации.

"Николаев более стал лет назад был первым портом в стране по перевозкам зерна, - отметил Василий Капацына. - Нынче мы возвращаемся к статусу крупнейшей хлебной гавани страны. Достижение успеха - дело не одного дня. Чтобы повысить инвестиционную привлекательность, мы провели коммерциализацию порта. Реформирование, частно-приватное сотрудничество - основа того, чтобы пришел инвестор. И не только иностранный. Например, компания "Эвери" группы "OREXIM", основанная на николаевском капитале, построила тут наливной терминал для растительных масел и мелассы, вложив в проект около 70 млн долларов".

Объемы работ в порту впечатляют. По словам директора по строительству компании "Укрбуд" Андрея Дмитренко, на объектах уже использовано 110 тыс. кубометров бетона, смонтировано 7 тыс. тонн металлоконструкций, а если сложить все забитые сваи, получится цепочка длиной около 150 километров, что превышает расстояние от Николаева до Одессы.

Николаевский морской порт - одно из крупнейших предприятий Николаева. За последние десять лет порт увеличил перевалку грузов втрое – с 4 до 12 млн тонн.