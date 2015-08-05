На алюминиевом заводе в США произошел мощный взрыв (фото, видео)

Об этом сообщает Reuters.

Взрыв произошел в литейном цехе, который производит около 91 тыс. тонн в год заготовки, используемой в строительстве и производстве автомобилей, заявил пресс-секретарь Noranda Джон Паркер. Производство продукции на предприятии остановлено, сроки возобновления работы завода пока не известны.

Паркер отметил, что причина взрыва пока не ясна, одной из версий является взрыв расплавленного металла с последующим пожаром.

Основная плавильная печь предприятия в результате инцидента не пострадала.

В зоне происшествия на момент взрыва работали 20 человек, жертв среди них нет. Один сотрудник был госпитализирован, остальным помощь оказана на месте, добавляет ABC News.

Ранее УНИАН сообщал, что по меньшей мере семь человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва на заводе пиротехники вблизи итальянского города Бари.