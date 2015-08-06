Главные космические предприятия Украины ожидает реорганизация
До конца года в Украине может появиться единый космический центр "Южный", который планируется создать путем реорганизации и объединения днепропетровских предприятий "Южмаш" и конструкторского бюро "Южное".
Об этом рассказал председатель Государственного космического агентства Украины Олег Уруский, сообщает Радио Свобода.
По его словам, проект реорганизации сейчас проходит согласование в министерствах и ведомствах, до конца этого месяца его вынесут на рассмотрение правительства.
"В процессе этой реорганизации мы планируем осуществить и аудит КБ "Южное", и самого завода. Будет проведена инвентаризация всего имущества, выделение непрофильных активов и дальше формирование единой компании, как это есть во всем мире. И дальше мы должны прийти к единой компании - ракетно-космический центр "Южный", уже с новым целостно-имущественным комплексом, с новым менеджментом", - рассказал Уруский.
Как отметил чиновник, ранее для такой реорганизации не хватало политической воли, реформирование нужно было начинать еще в середине девяностых. На "Южмаше", по мнению Уруского, сегодня мало, что изменилось с 1991 года.
Один из приоритетов для предприятия он видит в диверсификации рынков сбыта и поиска новых партнеров, в частности стратегическое партнерство с США. Сейчас "Южмаш" на 70% зависит от заказов из России.
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Как известно, "Южный машиностроительный завод" - одно из крупнейших предприятий Украины по производству ракетно-космической техники. Создавалось как секретное - для производства ракет в советские времена.